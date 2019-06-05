Avukatlara tıraş işkencesi

Avukat Aytaç Ünsal ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu’na düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, tutuklandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 meslektaşıyla beraber yargılanan Ünsal’a 10.5 yıl hapis cezası verildi. Ünsal’ın avukatları İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.

Ünsal’ın annesi aynı zamanda avukatı Nermin Ünsal geçen günlerde Burhaniye Cezaevi’ne giderek oğlunu ziyaret ettiğini belirtti. Oğlunun 1 yıl 9 aydır Burhaniye Cezaevi’nde olduğunu belirten anne Ünsal, “2 ay öncesine kadar berber olan adli tutuklu oğlumun bulunduğu koğuşa gelip düzenli bir şekilde tıraşlarını yapıyordu. Son iki aydır oğlum ve arkadaşları koğuş dışında karanlık bir merdiven başında tıraş edilmek isteniyor. Bu durumu kabul etmedikleri için tıraş edilmiyorlar. Oğlum cezaevi idaresine yazılı bir müracaat yaptı. Ancak cezaevi yönetimi koğuşların kalabalık olduğunu, hijyen gerekçesiyle bunun mümkün olmadığını belirtmiş” dedi.

‘Adliler koğuşta tıraş ediliyor’

Adli tutukluların koğuşun içerisinde tıraş edildiğine dikkat çeken anne Ünsal, “Adli tutuklular 18 ya da 25 kişi kalmalarına rağmen koğuşlarında tıraş olabilirken, 5 kişi kalan siyasi tutuklular hijyen öne sürülerek tıraş edilmiyor. Fütursuzca eşitsizlik yapılıyor” diye konuştu.

‘Dayatma’

Oğlunun sakal tıraşı olduğu jiletle saçlarını kestiğini aktaran anne Ünsal, “Oğlum saçlarını jiletle neden kesmek zorunda kalıyor. Bu çağda bunu anlayabilmem mümkün değil. Oğluma 200 TL’ye tıraş makinesi alması söylenmiş. Ne de olsa mantık şu cezaevleri bacasız fabrika. Siyasi tutuklulara bu dayatmayı anlayabilmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.