Maddi bağışın yanında destek mektubu yağıyor

7’den 70’e kadar her yaştan yurttaşın kendisine destek mektubu gönderdiğini söyleyen İmamoğlu, “Olağanüstü bir duygu yükleyen ve insana sorumluluk hissettiren bir şey. O kadar çok mesaj mektup geliyor ki. 5-6 yaşındaki bir çocuğun kendi anladığı kadarıyla ifade etmesi benim için çok değerli. En yaşlısından en gencine kadar herkes duygularını anlatıyor. Ayrıca Türkiye’nin her yerinden gelmiş olması da benim için müthiş bir zenginlik. Bazı mesajlarda bize rehber olacak çok ciddi ifadeler, beklentiler, talepler var.

Gelen mektupları arkadaşlarıma kelimesi kelimesine incelettiriyorum. Bana mektup yollayanlara dönüş yapıp çok ısrar edenlerle buluşuyorum. 23 Haziran’dan sonra daha rahat bir ortamda buluşacağımızı düşünüyorum” diye konuşuyor.

Seçim ofisinde incelediğimiz mektuplardan bazıları özetle şöyle: Yağmur Beyhan (11) - Samsun: Ekrem abi, benim vatanıma ve Atatürk’üme sevgim tartışılmaz. Emin ol ki, kalbimin en derinliklerinde en saf duygularla sizi de seviyorum. Belediye başkanlığında, çok afedersiniz bir oyun, hile olmazsa kazanacağınıza eminiz. Benim tahminimce bir hile olmazsa yüzde 60-70 oranında halk sizi seçecek. Şunu aklınızdan çıkarmayın arkanızda 16 milyon değil, 81 milyon var. Zeydin Kocaağa- Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi: Heyecanla seni izliyoruz. Ben oy kullanamıyorum ama ailem Esenyurt’ta oturuyor.

Yaklaşık 150 hane akrabam İstanbul’da. Şüphesiz oylar İmamoğlu’na. İnşallah tekrar siz kazanırsınız. Avukat Türköz Telli (83) - İstanbul: Eski ANAP’lıyım. AKP kurulduğunda Türk Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesiydim. Bilinen bir kadındım şimdi yaşlı bir büyüğünüzüm. 25 yıl çalışmış bir hukukçu ve avukat olarak YSK’nin hukuk ihlalini kınıyorum. Bu ülkede yaşlandım ve hizmet ettim ama bizi yöneten idaresinde duyduğum mutsuzluğu hiç yaşamadım, Senin önderliğinde her şey çok güzel olacak. Derin Tiryaki (8) - Ankara: Ekrem Amca harçlıklarımla 25 TL biriktirdim. Kampanyaya katılıyorum.