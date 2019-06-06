Feray Şahin’in ailesi mezarını ziyaret etti ve isyanını dile getirdi

Gaziantep’teki aile mezarlığında kızları Feray Şahin (23), mezarını ziyaret eden aile bu bayramdıda kızlarından yalnız geçirmenin üzüntü ve acısını yaşarken, anne Aysel Şahin, “Feray evimizin tek kızıydı. Eller gibi bizde kızımızla bayramı güle oynaya kutlayacaktık. Ama bizim sevincimizi, güzelliğimizi, mutluluğumuzu, hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir katil üzüntüye, ağıtlara, gözyaşına çevirdi.

Kızımız kahpece öldürüldü. Bayram sevinicimizi yaşayamıyoruz. Herkes bayram kutlarken, biz kızımızın mezarına geldik acı ve gözyaşı döküyoruz. Çok üzgünüz ve acılıyız. Kızımız gencecikti, ölümü hiç hak etmemişti. Onla bizim daha güzel hayallerimiz vardı” diye konuştu.

Kim bu katili koruyor?

Katile verilen cezaya isyan eden baba Bekir Şahin, “Katil polis olduğu için delillerin önemli kısmını yok etti. Mersin 5 Ağır Ceza Mahkemesi yok edilen delilleri sorgulamadı, talep etmedi, ihmali olanlarla ilgili işlem yapılmadı. Ve kasten öldürmeden açılan bu dava, bilinçli taksire sokularak, katile 5 yıl 3 ay ceza verildi. Katil 1,5 yıl yattı çıktı. Şimdi o katil sokakta ve serbest. İtiraz ettik dosya Yargıtay’da. Böyle komik bir ceza olabilir mi? Bir canın bedeli bu mu olmalı. Bize bu acıyı yaşatmaya ne hakları var? Bu ceza değil katile ödüldür. Kim bu adam, kimler koruyor? Nerde adalet, hak hukuk? Üzgünüz, öfkeliyiz, isyandayız. Davamızın da takipçisiyiz” diye tepki gösterip acısını paylaştı.