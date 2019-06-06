Feray Şahin’in acılı ailesi: Bize bayram yok

Mersin’de üniversite son sınıfta okurken polis Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Feray Şahin’in (23) ailesi, bir bayram daha kızlarından ayrı geçirmenin acısını yaşadı. Gaziantep’teki aile mezarlığında kızlarının mezarını ziyaret eden acılı anne Aysel Şahin, “Eller gibi biz de kızımızla bayramı güle oynaya kutlayacaktık. Ama bizim sevincimizi, mutluluğumuzu, tanımadığımız bir katil üzüntüye, ağıtlara, gözyaşına çevirdi. Bayram sevincimizi yaşayamıyoruz. Herkes bayram kutlarken biz kızımızın mezarına geldik, acı ve gözyaşı döküyoruz. Onunla bizim daha güzel hayallerimiz vardı” dedi.

Verilen cezaya isyan eden baba Bekir Şahin, “1.5 yıl yattı çıktı. Şimdi o katil sokakta ve serbest. İtiraz ettik. Üzgünüz, öfkeliyiz, isyandayız. Davamızın da takipçisiyiz” diye tepki gösterdi.