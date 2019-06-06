CHP'li Özel: Kapı İstanbulluların yüzüne kapatılmıştır

Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu dönüşü Ordu Havalimanı’nda VIP salonuna alınmamasına ilişkin konuşan Özel, “İmamoğlu’nun Trabzon’a gidişinde VIP’te karşılanmasından Süleyman Soylu ciddi bir rahatsızlık duyup ‘Bu kapıdan geleceğini duydum. Gelemez de geçemez de’ diyerek ileride yaşanacak rezilliğin işaretini vermişti. Süleyman Soylu milletvekili olmadan önce o salonlarda bulunduğu halde şimdi nasıl oluyor da İmamoğlu’na o salonun kapısını kapatabiliyor” dedi.

İmamoğlu’nun Trabzonlu bir ailenin mütevazı bir çocuğu olduğunu belirten Özel, “İmamoğlu ne VIP salonlarına muhtaçtır ne de meraklıdır. Birileri gibi konvoylarla gezmez. Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne kapatılan kapı İstanbulluların yüzüne kapatılan kapıdır. Ordu Valisi o kapıdan İmamoğlu’nu sokmayarak İstanbul’daki 16 milyon İstanbullu’nun Ekrem İmamoğlu üzerinden gönlünü ve hatırını kırmıştır. Bu yaşananlar Süleyman Soylu’nun seviyesini göstermiştir. Bu haksızlığı ve mağduriyeti İstanbulluların vicdanına havale ediyoruz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen Özel, “Sayın Bahçeli’ye şunu sormak istiyorum. 5 Mayıs günü karar açıklanmadan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı çıkmadan ‘Bu seçim iptal edilmelidir. İptal edilmesi durumunda mitili İstanbul’a sereceğim’ dediniz. 5 Mayıs’tan bu yana 32 gün geçti. Sadece 11 Mayıs akşamı birkaç saatliğine o da MHP Teşkilatı’na iftar sermek için geldiniz. Bu nasıl mitil sermek? Kim dedi ki ‘İstanbul’a gelirsen zarar verirsin.’ Bu nasıl ittifak ki ittifak ortağınız sizden utanmaktadır. İttifak ortağının ‘İstanbul’a ayak basma, sokağa çıkma, propagandanın bir parçası olma’ dediği birisi bunu içine nasıl sindirmektedir? Gerçek milliyetçiler yolunu çoktan MHP’den ayırdılar” diye konuştu.

İmamoğlu’nun Karadeniz’de coşkuyla karşılandığını kaydeden Özel, “İmamoğlu’nun Karadeniz’de büyük bir çoşkuyla karşılanması, birilerinin kimyasını bozdu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yla başlayan ve Trabzonlu olmasından yola çıkarak ‘Pontus’ benzetmeleri iktidar partisinin bu ülkeyi birleştirebilecek bir dili terk ettiğini, İstanbul’u kucaklamasının da mümkün olmadığını gösteriyor. Trabzon meydanındaki görüntüler hem Esenler Belediye Başkanı’na hem de Süleyman Soylu’ya verilen en iyi cevaptı” diye konuştu.

Hükümete yakın AKİT TV’de Türk askerine yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunan Murat Alan’a ve yaptığı açıklamalara karşı bir eleştiride bulunmayan iktidara seslenen Özel, “Cumhurbaşkanı AKİT’e karşı susuyorsa edilen hakaretlerin ortağı demektir” dedi.