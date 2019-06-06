23 Haziran seçimi- Binali Yıldırım: İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için "Kesin olacak." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, "Prensip olarak olur dedik. Detaylar konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak." şeklinde konuştu.

Kampanya için bulunduğu Diyarbakır'da TRT Haber televizyonunda soruları yanıtlayan Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Binali Yıldırım, YSK'nın seçimin tekrarı konusunu iyi izah edemediğini savundu:

"Karar geç yayınlandı. 31 Mart seçimi tamamlanmış bir seçim değildir. Seçilen bir belediye başkanı yoktur. Burada il seçim kurulu ile YSK arasındaki tezat, arkadaşımızın seçildiğine ilişkin kanaatı oluşturdu"

'Biz seçimin tekrarlanmasını istemedik.'

Yıldırım, seçim gecesi yaptığı "kazandık" demecine ilişkin olarak ise "rakip aday kazandık" dedikten sonra açıklama yapıldığını savundu.

Binali Yıldırım, kazandık açıklamsının "o dakika ellerinde olan bilgilere göre" yapıldığını da ekledi.

İstanbul Adayı Yıldırım, seçimin yenilenmesi ile ilgili de CHP'yi suçladı ve "Biz hiçbir zaman bu seçimin tekrarlanmasını istemedik. Israrla bu oyların yeniden sayılmasını istedik. Karşı çıktılar" dedi.