MHP'li başkan talimat verdi, doğa kumla katledildi

Mersin’in MHP’li Anamur Belediyesi, caretta caretta ve yumuşak kabuklu nil kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olan sahil şeridine ‘piknik alanı’ yapmak amacıyla toprak döşedi.

Endemik bir bitki çeşidi olan kum zambaklarının da üreme alanı olan yaklaşık 13 kilometrelik sahil şeridi, Pullu Tabiat Parkı ile Anamuryum Antik Kenti arasında yer alıyor.

Olaya tepki gösteren halk, Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) öncülüğünde bir eylem düzenledi. Eylemde yapılan açıklamada “Buradan kum almak, kumun üzerine toprak ve beton dökmek, çeşitli yapılar kondurmak, ışıklandırma yapmak, hatta iyi niyetli sayılan temizlik ve ıslah gibi çalışmalar dahi yapmak yasak olup aynı zamanda suçtur. Anamur belediyesi tarafından bu hususların bilinmemesi mümkün değildir” dendi.

Yuvalar bir an önce açığa çıkarılmazsa suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen MERÇED açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu işe son verilmez, buradan alınıp başka yerlere götürülen kumlar geri getirilmez ve üzeri toprakla örtülen kaplumbağa yuvaları açığa çıkarılmazsa, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı; hatta gerekirse tespit yaptırarak, idari dava da açacağımızı, MERÇED olarak açıkça ifade ediyoruz.”