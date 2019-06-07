Adalet Bakanı Gül'ü dinleyene 350 dolar mı verilecek?

Gönül Tol'un Twitter'da yayınladığı mesaj şöyle: Adalet Bakani Gül Washington'da Yargı Reformu Stratejisi'ni anlatacakmış. Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization konuşmayı dinlemek üzere toplantıya katılacaklara 350 dolar teklif ediyor.Daveti alan Amerikalı meslektaşlarımın yorumu: Türkiye ekonomik krizde mi dediniz?
Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diğer düşünce kuruluşlarındaki bazı analistlere Türk hükümüti için lobicilik yapan birinden davet e-maili geldi. E-mailde toplantıya dinleyici olarak katılmamız halinde 350 dolar ödeneceği yazıyordu.
Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization (THO) kendi internet sitesinde kurumu şöyle anlatıyor: THO, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki rolü ve ABD-Türkiye ikili ilişkilerinde önem taşıyan konularla ilgili tartışma ve diyalogu destekleyen, bağımsız, partizan olmayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş Türk hükümetine yakınlığıyla biliniyor.
Adalet bakani Gul Washington'da Yargi Reformu Stratejisini anlatacakmis.Toplantiyi duzenleyen Turkish Heritage Organization konusmayi dinlemek uzere toplantiya katilacaklara 350 dolar teklif ediyor.Daveti alan Amerikali meslektaslarimin yorumu: Turkiye ekonomik krizde mi dediniz?— Gönül Tol (@gonultol) 6 Haziran 2019
Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diger dusunce kuruluslarindaki bazi analistlere Turk hukumeti icin lobicilik yapan birinden davet emaili geldi. Emailde toplantiya dinleyici olarak katilmamiz halinde 350 dolar odenecegi yaziyordu. https://t.co/lfnoSniTQE— Gönül Tol (@gonultol) 6 Haziran 2019
THO İDDİAYI YALANLADI
Odatv'de yer alan habere göre, THO konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışan ve birbirinden değerli isimlere panel ve etkinlik düzenleyen Washington DC Merkezli Düşünce Kuruluşumuz Turkish Heritage Organization asılsız ve gerçek dışı haberlere maruz kalmaktadır. Özellikle Amerikada faaliyet gösteren anti-Türk grupları zaman zaman bu tarz haberleri servis ederek kurumumuzu zan altında bırakmaktadır" denildi.
Gönül Tol'un THO hakkında attığı tweetlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklama şöyle bitirildi: "THO olarak hiçbir kişi ve kuruma böyle bir teklifte bulunmadığı gibi Gönül Tol uzun yıllardır THO programlarına davet edilmemiş ve bu tarz bir davet gündeme bile gelmemiştir."
TOL MAİLİ YAYINLADI
Bunun üzerine Gönül Tol, Twitter hesabından kendisine gelen mesajı yayınlardı. Mesajda, Abdülhamit Gül'ün toplantısına katılınırsa 350 dolarlık ödeme yapılacağı belirtiliyor.