Adalet Bakanı Gül'ü dinleyene 350 dolar mı verilecek?

Gönül Tol'un Twitter'da yayınladığı mesaj şöyle: Adalet Bakani Gül Washington'da Yargı Reformu Stratejisi'ni anlatacakmış. Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization konuşmayı dinlemek üzere toplantıya katılacaklara 350 dolar teklif ediyor.Daveti alan Amerikalı meslektaşlarımın yorumu: Türkiye ekonomik krizde mi dediniz?

Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diğer düşünce kuruluşlarındaki bazı analistlere Türk hükümüti için lobicilik yapan birinden davet e-maili geldi. E-mailde toplantıya dinleyici olarak katılmamız halinde 350 dolar ödeneceği yazıyordu.

Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization (THO) kendi internet sitesinde kurumu şöyle anlatıyor: THO, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki rolü ve ABD-Türkiye ikili ilişkilerinde önem taşıyan konularla ilgili tartışma ve diyalogu destekleyen, bağımsız, partizan olmayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş Türk hükümetine yakınlığıyla biliniyor.

Adalet bakani Gul Washington'da Yargi Reformu Stratejisini anlatacakmis.Toplantiyi duzenleyen Turkish Heritage Organization konusmayi dinlemek uzere toplantiya katilacaklara 350 dolar teklif ediyor.Daveti alan Amerikali meslektaslarimin yorumu: Turkiye ekonomik krizde mi dediniz? — Gönül Tol (@gonultol) 6 Haziran 2019

Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diger dusunce kuruluslarindaki bazi analistlere Turk hukumeti icin lobicilik yapan birinden davet emaili geldi. Emailde toplantiya dinleyici olarak katilmamiz halinde 350 dolar odenecegi yaziyordu. https://t.co/lfnoSniTQE — Gönül Tol (@gonultol) 6 Haziran 2019