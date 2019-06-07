14 yaşındaki Mehmet Emin'den acı haber

Olay, dün, ilçeye bağlı kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Ramazan Bayramı ziyareti için Şanlıurfa Suruç'taki akrabalarının evine gelen Mehmet Emin Birişik, gezmeye çıktı. Birişik'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Aramalar, bölgedeki sulama kanalı çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde, kanalda Birişik'in cansız bedenine ulaştı. Mehmet Emin Birişik'in kanaldan çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Birişik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.