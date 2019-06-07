Erdoğan 20 yıl evvel VIP’e alınmamış

Bayram’da Karadeniz’de vatandaşlar ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da havalimanında VIP’den geçirilmemesi tartışmalara neden olmuştu.

Yanında CHP milletvekili olmasına rağmen Ordu Valisi'nin talimatıyla VIP bölümüne alınmayan İmamoğlu “Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP'e talimat vermiş. Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Dolayısıyla Vali bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için 'erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. Biz gider her kapıdan gireriz." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’nun Ordu’da VIP’den alınmaması tartışmaları sürerken 20 yıl önce yaşanan bir olay yeniden gündeme geldi. Milliyet gazetesinde 1999 yılında yayınlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bodrum’dan dönüşte Atatürk Havalimanı’nda VIP’den geçişine izin verilmediği yazıldı.Sinan Toros imzalı haberde Atatürk Havalimanı’nın o dönemki Mülki Amiri Sinan Eskioğlu’nun, Erdoğan’ın mevcut durumunun VIP’den geçişi için uygun olmadığı şeklindeki açıklaması yer aldı. Erdoğan o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı olarak biliniyordu.

