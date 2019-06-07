Yıldırım, 'Yayını Uğur Dündar yönetsin' dedi; Dündar'dan yanıt

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

''UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM''

"Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Yıldırım'ın açıklamasından önce gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Binali Yıldırım ile görüştüğünü aktararak, Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayını Uğur Dündar'ın yönetmesini istediğini belirtmişti.

Uğur Dündar ise, söz konusu paylaşıma yanıt vererek, "Binali Bey'in durüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim... Tabii kendisinden bu açıklamayı alan değerli meslektaşım Candaş Tolga Işık'a da..." dedi.