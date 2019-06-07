Gözler HSK'de: YSK’nin gerekçesi 10 gün yaşayabildi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da ilçe seçim kurulu başkanlarıyla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunu “işlemsiz olarak geri” çekmesinden sonra gözler Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) çevrildi. YSK’nin dilekçesinin henüz HSK’ye ulaşmadığı öğrenildi. HSK Birinci Daire’nin, bayram tatili sonrasında gelecek hafta toplanarak YSK’nin suç duyurusunu görüşeceği öğrenildi. Bu hakimlerin açığa alınıp alınmayacağına ise HSK İkinci Daire karar verecek.

Cumhuriyet’in ulaştığı HSK kaynakları, henüz YSK’nin suç duyurusunun kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Alınan bilgiye göre HSK Birinci Dairesi, YSK’nin ilçe seçim kurulu başkanlarının, sandık kurulu başkanlarını kamu görevlileri arasından seçmeyerek seçimde usulsüzlük yaptığına yönelik kararını ve buna ilişkin suç duyurusunu haftaya görüşecek. Birinci Daire’nin konuya ilişkin inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirmesi bekleniyor. Bu işlemin ardından dairenin, hakimler hakkında soruşturma başlatılması talebiyle dosyayı İkinci Daire’ye göndereceği belirtiliyor. Seçim hâkimlerinin açığa alınıp alınmayacağı İkinci Daire kararıyla gerçekleşecek.

İktidara yakın isimler

Eğer İstanbul’da görevli 13 ilçe seçim kurulu başkanı görevden alınırsa, yerlerine o ilçedeki ikinci en kıdemli hakim gelecek ve 23 Haziran seçimlerini yönetecek. Ancak HSK’nin görevden alınan bu hakimler yerine, farklı illerden iktidara yakın kıdemli hakim de atayabileceği kulislerde konuşuluyor.