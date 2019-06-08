Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Beyoğlu Asayiş Şube Amirliği Turizm, Asayiş ve Araştırma müdürlüğüne bağlık emniyet ekipleri ile Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri Taksim Meydanı ve Talimhane’de fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler gece saat 23.00 sularında önceden belirlenen sokaklarda harekete geçerek, güvenlik önlemi aldı. Ekipler şüpheli şahısları yakaladı.



Bayram süresince takibe alınan ve fuhuşa göz açtırmayan ekipler, 15 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. Kadınlar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ilçede operasyonların devam edeceği öğrenildi.