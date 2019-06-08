Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı VIP gerilimi kamerada

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayramda memleketi Trabzon’da gitti. İmamoğlu’nun ziyareti memleketi Trabzon ve tüm Karadeniz’de büyük heyecan yarattı. İmamoğlu Giresun ve Ordu’da binlerce kişiye hitap etti ve coşku tüm Karadeniz’e yayıldı, yurttaşlar yollarda İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

VALİNİN TALİMATI İLE VIP’E ALINMADI

İmamoğlu’nun Ordu’dan ayrılmasında ise bir VIP skandal yaşandı. CHP adayı beraberinde ailesi ile birlikte Ordu Havalimanı’nda valinin talimatı ile VIP salona alınmadı. Havalimanında CHP milletvekilleriyle emniyet mensupları arasında tartışma yaşandı.

O anların görüntülerinde İmamoğlu’nun gerilen kalabalığı sakinleştirmesi dikkat çekti. Görüntülerde İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’a “Vali bey'e hiç kılçık taktırmanın anlamı yok. Biz gidelim vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan kurban olayım...” diyerek Seyit Torun’u ikna ettiği görülüyor.