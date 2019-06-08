Sanatçılardan Hasankeyf’e destek devam ediyor: Hâlâ umut var!

Yapılan resmi açıklamalara göre, Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı’nın kapakları 10 Haziran itibariyle kapatılarak, su tutulma işlemine başlanacak. Bu durumda, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile Dicle Vadisi sular altında bırakılması planlanılıyor. Ekoloji Birliği ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu Barajı'nın 10 Haziran’da su tutulmasına karşı 7 Haziran’da bir çok sanatçının destek verdiği sosyal medya kampanyası ile kamuoyunun dikkatini çekti.

Ekoloji hareketlerin çağrısıyla sanatçılar 7 Haziran’da sosyal medyadan #HasankeyfİçinGeçDeğil hashtag'i ile paylaşımlarda bulunarak kamuoyuna Hasankeyf için duyarlı olunması istenildi. Twitter'de Türkiye gündemine giren hashtag’le bir çok sanatçı, aydın ve siyasetçi daha kampanya katıldı. Son olarak Amberin Zaman, Apolas Lermi, Ayşe Berktay, Barbaros Şansal, Ferhat Tunç, Hicri İzgören, Orhan Aydın, Pelin Batu, Tuncay Akgün, Şehmus Diken, Türkan Elçi ve Yavuz Ekinci yaptıkları paylaşımlarda lısu Baraj projesinin durdurulması çağrısında bulundu. Fransa'dan sanatçı Elen Ture Hasankeyf'i çizerek kampanya ya destek verirken Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve Batman Belediyesi Eş Başkanları ile CHP ve HDP’li bir çok milletvekili yaptıkları paylaşımlarla kamuoyunun Hasankeyf için duyarlı olunması istenildi. Ekoloji birlikleri kampanyaya sonuç alana kadar devam edileceği belirtildi.

Sanatçı ve aydınlardan Hasankeyf’e destek devam ediyor

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i, suları altında bırakması planlanan ve 50 yıllık ömre sahip olan Ilısu Barajı’nda yapılan resmi açıklamalara göre yarın su tutulmaya başlanacak. Ekoloji hareketlerinin Hasankeyf’in sular altında kalmaması için yaptıkları çağrıya sanatçılardan, STK ve aydınlardan destek gelmeye devam ediyor. Kampanya ya son olarak katılan sanatçı ve aydınlardan Nurgül Yeşilçay, Rustem Batu, Kardeş Türküler, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Feryal Öney, Betüş Arım, Melis Aygen, Sedef Ecer, Şehmus Diken ve Agah Aydın'da yaptıkları paylaşımlara Ilısu Baraj projesinin durdurulmasını istedi.

''Hiç Hasankeyf’i gördünüz mü?''

Nurgül Yeşilçay: Hiç Hasankeyf’i gördünüz mü? Dünyanın en mistik yerlerinden biri! Bir masal diyarı! Şimdi orası baraja dönüşecek ve binlerce yıllık Mezopotamya tarihi, hafızamız, masallarımız yok olacak. Buna izin vermeyelim!!! #HasankeyfİcinGecDeğil''

''Kimsenin dokunmadığı...''

Mazlum Çimen: ''12000 yıldır kimsenin hiç bir medeniyetin dokunmadığı Hasankeyf’e şimdi 2019 da dokunmaya yok etmeye kalkıyorlar.. Hasankeyf’e dokunmayın..''

''Ölümsüz olanı öldürmeye kalkmayın''

Nihat Behram: ''Kültürü insanlığın mirasıdır/tarihidir, onu yok etmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Kültür mirasını tahrip insanlığa yönelik bir tür katliamdır. Ölümsüz olanı öldürmeye kalkmayın çarpılırsınız; İnsanlık çarpar! Dokunmayın, Hasankeyf günışığını solusun #HasankeyfİçinGeçDeğil''

''Eski zamanlardan sesler gelirdi''

Feryal Öney: ''Hasankeyf'te çok konser verdik, karış karış her yerini dolaştık.. O eski taşların üstünde yürürken çok eski zamanlardan sesler gelirdi sanki kulağımıza. Her seferinde düşünmüşümdür, böyle etkileyici yer azdır yeryüzünde.. Hasankeyf yok olmasın, bu hepimizin kaybı olur..''

''Bir avrupa ülkesinde olsaydı''

Rustem Batu: ''Hasankeyf bir avrupa ülkesinde olsaydı o ülkenin turizm geliri en az ikiye katlanırdı.12.000 yıllık dünyanın en değerli tarihi kalıntılarından birini akp yokediyor. Hem geçmişimizi hem geleceğimizi aynı anda yok ediyorlar.Ülkenizin ve çocuklarınızın geleceği için karşı çıkın!''

''Toplumları hastalandırır''

Agah Aydın: ''Bir yetişkin için şimdi önemsiz olan bir kayıp bile çocukluğunun en acılı kayıplarını canlandırma gücüne sahiptir. Pek çok ruhsal sıkıntı böyle başlar. Tarihini kaybetmek toplumları hastalandırır. Hasankeyf için geç değil''

''Hiçbir zaman başvurusu yapılmamış''

Sedef Ecer: ''Dünya Kültür Mirası Listesi için belirlenen 10 kriterden dokuzunu barındıran Hasankeyf için Türkiye'nin hiçbir zaman adaylık başvurusu yapılmamış. Hatta öyle ki, tamamen siyasi birtakım gerekçelerle geçici listeye alınmasına yönelik bile resmi bir talep yapılmamış!''

“Ben de diyorum ki...”

Pelin Batu: “Hasankeyf’e kaç defa gittim ve büyülendim. Her defasında hukuki mücadeleyi kazanıp kurtuldu diye sevindim. Şimdi tekrar 12 bin yıllık tarihin sular altında kalması sözkonusu. Ama ben de diyorum ki #HasankeyfİcinGecDeğil”

“Çok fazla sebebimiz var”

Ferhat Tunç: “Hasankeyf’e sahip çıkmamız için çok fazla sebebimiz var. Hasankeyf doğadır, insanlıktır, kültür ve tarihtir.Kültürel yapı ve tarihi eserlerin, sadece görsel bir anlamı yok. Adı üstünde, miraslarıyla insanlara bir kültür ve tarih bilinci de aşılamış olurlar. #HasankeyfİçinGeçDeğil”

''Bu bir çağrı değil, çığlık''

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), "'Zararın neresinden dönülürse kârdır'! Projenin durdurulup iptal edilmesi, etkilenen yüz binlerce insan için, ülke ekonomisi ve en önemlisi Dicle Vadisi ekolojisi için büyük bir kazanım olacaktır'' açıklamasında bulundu. Samsun Çevre Platformu ( SAMÇEP) da “Bu bir çağrı değil, çığlık. Bu çığlık Hasankeyf ve Dicle vadisinin feryadı. Hasankeyf boğulmakta ve belki bu feryat son nefes'' dedi.

''Yaptıkları gibi yıkarlar''

Hasankeyf'in sular altında kalmaması için Sezen Aksu ve Tarkan başta olmak üzere bir çok sanatçıyı Hasankeyf'e götüren ve yıllarca mücadele eden Doğa Derneği sosyal medya hesaplarında ''Ilısu Barajı'nın kapakları yakında kapanıp baraj su tutacakmış. Diyelim ki oldu. Yaptıkları gibi yıkarlar. #HasankeyfeSadakat #HasankeyfİçinGeçDeğil'' açıklamasında bulundu. Kuzey Ormanları Savunması'da duyarlılık çağrısında bulundu.

“Talan edenler ise...”

Orhan Aydın: “Kültürel varlıklar insanlığın ortak miraslarıdır, talan edenler ise ortak düşmanı.#HasankeyfİçinGeçDeğil”

“Benzer insanlar yaratır”

Türkan Elçi: “İnsanlar tarihi eserler, tarihi eserler de kendine benzer insanlar yaratır. Bize ve hafızamızın aynasına dokunmayın!#HasankeyfİçinGeçDeğil”

“Garet edildiği kayda geçsin”

Amberin Zaman: “Lütfen #HasankeyfİçinGeçDeğil tagini paylaşalım. En azından sonuna kadar garet edildiği kayda geçsin #Hasankeyf #DünyaMirası #Ilısu”

“Ayder’den Hasankeyf’e”

Apolas Lermi: “#Hasankeyf çok güzeldir. Su altında kalmasın. Coğrafyası özeldir. Bu tarih yok olmasın. Ayder’den Hasankeyf’e. Uzungöl’den Munzur’a. Herkes için sahip çık. Mutluluğa huzura #HasankeyfİçinGeçDeğil”

“Hâlâ umut var!”

Adnan Kavuştur: “Hâlâ umut var!Bu güzelliklerin bir baraj uğruna yok olmasına seyirci kalmayın. #HasankeyfİçinGeçDeğil”

Çarşı grubu UNESCO’a seslendi

Çarşı grubu: “#HasankeyfİçinGeçDeğil #RaiseYourVoice #PreserveHasankeyf

@UNESCO #UNESCO #WorldHeritage”

“Peşkeş çekilerek yok ediliyor”

Fatih Maçoğlu: “12 bin yıllık tarihe sahip olan Hasankeyf, şimdi 50 yıllık bir baraj projesine peşkeş çekilerek yok ediliyor. Munzur, Dicle, Karadeniz’in hırçın suları bırakın özgür aksın. #Hasankeyf yok olmasın…”



