Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği uçağı AKP'li Bakan da kullanmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na Koç Grubu’na ait uçağın tahsis edildiği iddia etmişti. Ancak Koç Holding'e bağlı Setair'in aynı uçağını eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de, 2017 yılında Kars ziyaretinde kullandığı ortaya çıktı.

Koç Holding'e bağlı Set Air Havayolu firmasına ait TC-RMK kuyruk tescilli jet, firmanın sitesinde kiralanabilecek uçaklar arasında yer alıyor. Ancak konuyla ilgili açıklama yapan Süleyman Soylu uçağın tahsis edildiğini iddia ederek, “Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” demişti. Bu konuşmanın ardından çok sayıda sosyal medya kullacısı habere konu olan jetin herkes tarafından kiralanabileceğini belirterek 2017 yılında eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin aynı uçakla yaptığı Kars ziyaretinden fotoğrafları paylaştılar.

AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım ise, Ramazan Bayramı boyunca Anadolu kentlerine yaptığı uçuşlarda Çalık Grubu’na ait uçakla seyahat etmişti. (Yeniçağ)