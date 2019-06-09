İsrafa pişkin savunma: Mali özerkliğimiz var

Milletin parasının nasıl israf edildiğine dair bir örnek de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı DÖSİM'de (Döner Sermaye İşletmesi) yaşandı. DÖSİM'in, normal bir mali müşavirin yapacağı işlemi yeminli mali müşavire yaptırarak 1 yılda, KDV hariç, tam 130 bin lira ödediği belirlendi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Sayıştay, “Aynı işi mali müşavir yapsaydı kurumdan çıkan para çok daha az olacaktı” tespitinde bulundu. Yine, kurumda yeterli avukat olmasına rağmen dışarıdan avukatlar tutulduğu da vurgulandı. Sayıştay DÖSİM'i, “Kamu kaynaklarını verimli kullanmamakla” suçladı.

ÜÇ İŞLEM

Sayıştay raporunda “İdare, herhangi bir mali müşavirden alacağı hizmeti zorunluluk bulunmamasına rağmen yeminli mali müşavirden alarak kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanmamıştır. KDV Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi mali müşavir eliyle yürütülebilir. Diğer işlemler idarenin Döner Sermaye Saymanlığı tarafından yapılan rutin işlemler arasındadır. İdare 2017 yılında 3 işlem için yeminli mali müşavirlik hizmeti almış ve söz konusu firmaya 130 bin TL + KDV ücret ödemiştir” denildi.

AVUKAT DA TUTMUŞ

Raporda aynı hizmet mali müşavirden alınsaydı ödenecek ücretin yeminli mali müşavire ödenen ücretin çok altında olacağı belirtilerek “Serbest muhasebeci eliyle yürütülmesi mümkün iken, yeminli mali müşavirden hizmet alınması sonucu ödemede kanunun temel ilkelerine uygun düşmemektedir” sözlerine yer verildi. Raporda, DÖSİM'in, bünyesinde yeterli avukat olmasına rağmen dışarından avukat tutarak bunlara da para aktardığı belirlendi. DÖSİM'in, Kurum'da kadrolu 5 avukat ile Bakanlık'ta 24 avukat bulunmasına rağmen yıllardır aynı büroda çalışan 3 avukattan hizmet aldığı bildirildi.

‘MALİ ÖZERKLİĞİMİZ VAR’

Sayıştay raporlarına ilişkin DÖSİM savunmasında kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olduklarını belirtti. Savunmada, “Bakanlığın bağlı kuruluşu olsa da, diğer kamu idarelerinde kurulmuş döner sermayeli işletmelerden ayrılarak, tüzel kişiliği haiz olmak ve Bakanlıktan nispeten bağımsız bir varlık kazanmakla ayrı bir bütçeye ve mali özerkliğe sahip olmakta, kendi organları aracılığıyla irade beyanında bulunabilmekte” denildi.