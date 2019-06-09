Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün elini öpmüştü... AKP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na tehdit

İktidarın muhalefete yönelik “terörist” söyleminin ardından CHP lideri yumruklu saldırıya uğramıştı. O saldırganın elini öpen AKP’li belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Gökçekaya, silahlı fotoğraflarını “Soylu Bakanım emirlerini bekliyoruz... Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz.... Terörist bize vız gelir tırıs gider...” notuyla paylaştı. Gökçekaya bir başka mesajında ise İmamoğlu’nu tehdit etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Haziran 2019 Pazar, 08:57

[Haber görseli]Şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerden AKP'li Önder Gökçekaya silahlı bir paylaşıma imza attı. Gökçekaya, 2 elinde 2 ayrı silahla verdiği pozu “Soylu Bakanım'ın emirlerini bekliyoruz… Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz… Terörist bize vız gelir tırıs gider…” ifadesiyle paylaştı. Sözcü'de yer alan habere göre; Gökçakaya, dün ise yine yumrukçu Sarıgün ile fotoğrafını paylaşıp, Ekrem İmamoğlu'na hitaben “Yollarım Osman dayıyı” diye yazdı.

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YUMRUKÇUNUN EVİNE GİTMİŞTİ
AKP'li belediye başkan aday adayı Gökçekaya saldırganla poz vermişti.

Gökçekaya, Sarıgün için “Türkiye'nin kahramanı” ifadesini kullanmıştı.

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