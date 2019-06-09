İmamoğlu-Yıldırım ortak yayında moderatörlük yapmama kararı alan Uğur Dündar'dan 'baskı' açıklaması

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayın için ismi geçen ancak moderatörlük yapmama kararı alan Uğur Dündar'dan kendisine baskı yapıldığı iddialarına yanıt geldi.

Dündar, Twitter hesabından şunları yazdı:

Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor.

Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam.

Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi.

Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır.

Ülkemiz acilen normalleşmelidir.

Yok efendim canlı yayın olmasın denilmişmiş, baskılar yapılmışmış!..

Mış...Mış...Mış...

Geçiniz bunları. Hepsi hayal ürünü... Hiçbiri doğru değil.

Ne dediysem o...

Gerekçem çok net biçimde tweetlerimde var!..

NE OLMUŞTU?

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi AKP'nin adayı Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti. İmamoğlu da söz konusu talebe olumlu yanıt vererek, "memnun olurum" demişti.

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.