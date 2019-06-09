Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Türkoğlu’yla görüntülendi

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi.
Hakkında ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk yurtdışına kaçmıştı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.
‘Firari’ Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışman Hidayet Türkoğlu ve AKP Ayvacık Belediye Başkanı ile görüntülendi.
Gazete Manifesto'da yer alan habere göre; fotoğrafları AKP’li Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı sosyal medya hesabından paylaştı: