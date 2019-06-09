Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 asker yaralı

TSK'nin Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Onbaşı Halil Kurt’un (23) şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nin sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı.



Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

2 AY SONRA EVLENECEKMİŞ

Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23), Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapıldı. Şehadet haberini alan baba Mevlüt ve ağabey Aziz Kurt ise Gaziantep’e geldi. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un göreve 8 ay önce başladığı ve 2 ay sonra evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.