Bilecik'te orman yangını; 10 saatte kontrol altına alındı

Osmaneli ilçesi yolu üzerindeki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla Bilecik Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bağlı 7 arasöz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 3 helikopteri ile ekipler, bölgeye geldi.

RÜZGAR NEDENİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Söndürme çalışmalarına, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda belediye itfaiye ekibi gelerek, destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü, ekiplerin hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.

Orman yangınına 4 helikopterin yanı sıra 7 arazöz, 50 itfaiye ekibi ve 100’e yakın personel müdahale ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Yangın bölgesine gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yetkililerden bilgi aldı. Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayırköy ile Vezirhan arasındaki bölgede dar bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Rüzgarın yönünün yerleşim yerlerine dönük olmadığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"O bölgede bir kağıt fabrikası var. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Kısa süre içinde söndürüleceğini düşünüyoruz. Şu an rüzgar nispeten biraz yatıştı gibi duruyor ama rüzgarın etkisiyle yangında yeniden canlanma olabiliyor. İstanbul ve Balıkesir'den gelen helikopterler yangına müdahale ediyor. Karadan da arazözlerimiz müdahale ediyor. İnşallah kısa süre içinde söndüreceğiz."

VALİ ŞENTÜRK: ALANA GİRİŞ ZOR

Şentürk daha sonra yaptığı açıklamada ,"Bütün ekiplerimizle seferber olmuş vaziyetteyiz. Bu mevsimde maalesef karşılaştığımız durumlar bunlar. Alana giriş zor ama kontrol edilebilecek bir bölge. Araçlarımızla alana gireceğiz ve söndüreceğiz inşallah" dedi.

KEPÇELERLE YOL AÇILIYOR

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ise arazi şartlarının yangını kontrol almayı zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Şiddetli rüzgar ve sarp ve engebeli arazi olduğu için biraz müdahalede zorlanıyoruz. Rüzgar akşam üzeri gibi herhalde kesilecek. Helikopterlerle tam anlamıyla müdahale ettikten sonra, çeşitli yollar açarak yangının arka tarafından kepçeler ile yollar açacağız. Oradan müdahaleye yoğun bir şekilde müdahale edeceğiz."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik Osmaneli karayolu üzerinde bulunan karaçam ormanında, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterle müdahale edilen yangında yaklaşık 15 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Bilecik Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri ormanda soğutma çalışmalarına başladı. Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, kötü arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çektiklerini ifade ederek, "Saat 23.30 sıralarında orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimiz ormanda soğutma çalışmalarına başladı. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 15 hektarlık alanda yangın etkili oldu" dedi.

Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.