AKP'li başkandan çirkin yorum

Kahveci, Ramazan Ayı'nda yaptığı paylaşımda “Sanki Allah ramazan ayında Zonguldak sokaklarında yiyin, için diye vahyetmiş! Şu asalak gibi yetiştirip fahişe gibi giyindirip sokağa saldığınız sözde Müslüman evlatlarınız sebebiyle ebedi cehennem azabına tutulacaksınız, korkumuz bu! Bu kadar günahın arasında nasıl helak olmuyoruz şaşırıyorum!” ifadelerini kullandı.

Ahlak bekçiliğine soyunan Kahveci, kendisine tepki gösterenlere de “Evet fahişe ve daha ötesi” diyerek hakaretlerini sürdürdü. Hasan Kahveci, tepkiler ve şikâyetler üzerine dün hesabını askıya aldı.

AKP İl Başkanı Zeki Tosun, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu şahısla ilgili araştırmalarımız sürüyor. Partimizin üyesi ise gereği yapılacaktır” dedi.