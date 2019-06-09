Meclis kampusa sığmıyor

Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte milletvekili sayısının 600’e çıkması, kapatılan Başbakanlık personelinin geçmesi, siyasi parti grup sayısının 5’e çıkmasıyla personel sayısı artan TBMM’ye kampus içindeki binalar yetmiyor. Sorunu çözmek için arayışa giren TBMM Başkanlığı, kampus dışında iki binaya bazı birimleri taşımaya karar verdi. Kampuse yakın bir kamu binasının alınması için girişim başlatılırken, bir kamu bankasına ait binanın da kiralanması yoluna gidildi. Meclis içinde sürekli bulunmasına ihtiyaç duyulmayan birimler bu iki binaya yerleştirilecek, boşalan yerler ise Başbakanlık’tan Meclis’e geçen danışmanlara verilecek.

Yeni sistemle birlikte milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarken, bu durum 3’er danışman kadrosuyla birlikte Meclis’teki personel sayısının 150 daha artmasına neden oldu. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde milletvekili odalarının yer aldığı halkla ilişkiler binası yeniden düzenlendi. Yeni milletvekilleri ve personeline oda verilebilmesi için halkla ilişkiler binasındaki toplantı salonları ve ziyaretçi bekleme yerleri odaya dönüştürüldü. Eski TBMM başkanlarının odaları ana binaya alınarak, yeni yerler açıldı.

TBMM personelindeki artışın nedeni yalnızca milletvekili sayısının artması olmadı. Başbakanlık’ın kapatılmasıyla birlikte burada yer alan çok sayıda danışman Meclis kadrolarına geçti. Bu artışlar Meclis kampusu içinde oda sıkıntısına yol açtı. 24 Haziran seçimlerinde ittifaklar nedeniyle Meclis’teki siyasi parti grubu sayısı 5’e çıkınca sıkıntı daha da arttı. TBMM Başkanlığı sıkıntıyı aşabilmek için çözüm ararken, Meclis kampusü dışında iki binaya bazı birimlerin taşınması formülü gündeme geldi. Bunun için kampus dışında bir süredir kullanılan Orman Bakanlığı’na ait ek binanın dışında hemen bunun yakınındaki iki kamu binasının uygun olduğuna karar verildi. Sözkonusu binalardan birinin Meclis’e devredilmesi üzerinde durulurken, bir kamu bankasına ait olan diğer binanın ise kiralanması yoluna gidildi. Sözkonusu binalar hazır olduğu zaman Meclis kampusü içinde sürekli bulunmasına ihtiyaç duyulmayan birimlerin bu binalara taşınacağı, boşalan yerlere ise odası olmayan danışmanların yerleştirileceği belirtiliyor. İhtiyacın karşılanması için kampus içinde eski tabur binasına ekleme yapılabileceği kaydediliyor.

Eski binalar yıkılmıştı

Yeni halkla ilişkiler binasına taşınan milletvekillerinden boşalan ve ünlü mimar Behruz Çinici ve eşi Altuğ Çinici’nin imzasını taşıyan eski halkla ilişkiler binaları, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yıkılmıştı. Binalar 1984-2014 yılları arasında tam 30 yıl milletvekillerine ev sahipliği yapmıştı. TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin uzak olması nedeniyle çok fazla yararlanamadığı için önceki dönemlerde yıkılan “bahçe lokanta”yı da yeniden inşa etmeyi planlıyor.