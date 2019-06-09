Boğaziçi Üniversitesi’nden ‘can yoldaşı’ İnsansı robot

En önemli özelliği insanlarla duygusal etkileşimde bulunabilmesi olacak robot, karşısındaki insanın üzgün veya neşeli olup olmadığını anlayacak ve kendisi de bazı tepkiler gösterebilecek. Ekipte, araştırmacılar Binnur Görer, İbrahim Özcan ve Yiğit Yıldırım yer alıyor.

Prof. Dr. Levent Akın, bu alanda tartışılan bazı sorulara da cevap bulabilmeyi amaçladıklarını belirterek “Sıklıkla karşımıza çıkan bir soru var, bir robot insansı olmak zorunda mı? Genelde bu tip bir robotun insanlar tarafından daha kolay kabul edilebileceği tezimiz var. Günümüzde insana çok benzeyen robotlar tasarlandığını görüyoruz, çok çeşitli örnekler verilebilir. O kadar benzemesi gerekiyor mu, yoksa sadece fonksiyonel açıdan mı benzemesi lazım? Bizim üstünde çalıştığımız konular bunlar. Bu amaçla değişik robot türleri üretip onlar üzerinde çalışıyoruz’’ dedi.