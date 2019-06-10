Yandaş gazeteci AKP kulislerinden bildirdi: İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının formatı belli oldu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair kulis bilgisini aktardı. Acet, AKP'li Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği ortak yayın için "Bu karşılaşmada, ABD’deki Başkanlık seçimlerinde uygulanan yöntem baz alınacak. İki adaya da aynı soruların sorulduğu, eşit sürenin tanındığı, kuralları önceden belirlenmiş bir format" dedi.

Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "İstanbul seçimlerine dair son kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

ABD’DEKİ BAŞKANLIK YARIŞINDA UYGULANAN YÖNTEM BAZ ALINACAK

İstanbul seçimlerinin sonuçlarını tayin etme anlamında kalan şu 13 günlük sürede olup bitecekler büyük önem taşıyor.

Yıldırım ve İmamoğlu’nun karşı karşıya gelecekleri televizyon yayınının, kalan süre içerisinde İstanbulluların hem oy tercihini, hem de sandığa gitme kararını etkileme ihtimali bulunuyor.

Bu yayınla ilgili bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Altay’ın nihai kararı vermesi bekleniyor.

Yıldırım’ın kendisinin de açıkladığı gibi, AK Parti’nin tercihi, bir televizyon kanalı yerine, uydu frekanslarını vermek suretiyle isteyen kanalların bu buluşmayı yayınlayabileceği bir ortam sağlamak.

Bu karşılaşmada, ABD’deki Başkanlık seçimlerinde uygulanan yöntem baz alınacak.

İki adaya da aynı soruların sorulduğu, eşit sürenin tanındığı, kuralları önceden belirlenmiş bir format.