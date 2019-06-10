Kadıköy'de vapur kullananlara Binali Yıldırım zorunluluğu!

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Kadıköy'de vapurdan inenlerin polis barikatı eşliğinde Binali Yıldırım'ın seçim afişlerini görmek zorunda bırakıldığını belirterek isyan etti. "AKP ile gerilim yaşandı" bahanesiyle CHP standı önündeki polis barikatının genişletildiğini belirten Yarkadaş, bu yüzden vapura binerken de AKP standının önünden geçmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Kadıköy'e vapurla gelenlerin, çıkış kapısına konulan bariyerlerin içinden geçmek zorunda bırakıldığını belirten Yarkadaş; karşıdaki diğer partilerle iletişimin kesildiğini ifade etti.

Yarkadaş 'Bu koridor, AKP standının önüne yönlendiriyor sizi. Ve AKP standını görmek zorunda kalıyorsunuz. Karşıdaki diğer partilerle iletişiminiz kesiliyor. AKPyi görmeden geçmek yok!' dedi.