Kadıköy'de vapur kullananlara Binali Yıldırım zorunluluğu!

Kadıköy'de vapur kullanan yolculara polis barikatları sayesinde Binali Yıldırım zorunluluğu getirildi! "AKP ile gerilim yaşandı" bahanesiyle CHP standı önündeki polis barikatı genişletildi, yolcular vapura inerken ve binerken AKP standı önünden geçmek zorunda kalıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 11:29

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Kadıköy'de vapurdan inenlerin polis barikatı eşliğinde Binali Yıldırım'ın seçim afişlerini görmek zorunda bırakıldığını belirterek isyan etti. "AKP ile gerilim yaşandı" bahanesiyle CHP standı önündeki polis barikatının genişletildiğini belirten Yarkadaş, bu yüzden vapura binerken de AKP standının önünden geçmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Kadıköy'e vapurla gelenlerin, çıkış kapısına konulan bariyerlerin içinden geçmek zorunda bırakıldığını belirten Yarkadaş; karşıdaki diğer partilerle iletişimin kesildiğini ifade etti.

Yarkadaş 'Bu koridor, AKP standının önüne yönlendiriyor sizi. Ve AKP standını görmek zorunda kalıyorsunuz. Karşıdaki diğer partilerle iletişiminiz kesiliyor. AKPyi görmeden geçmek yok!' dedi.

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Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş