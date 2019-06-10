İBB’den 7.3 milyon TL’ye okçuluk müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu Okçuluk Müzesi yaptırmak için 3 Aralık 2018 tarihinde açtığı ihale sonuçlandı ve çalışmalar başladı. İBB'nin yaklaşık maliyetini 8 milyon 394 bin lira olarak belirlediği müze inşaatı ihalesini, 7 milyon 373 bin 332 TL'lik teklifin sahibi Anka Mimarlık kazandı. Firma ile imzalanan sözleşmeye göre müze inşaatının 30 Temmuz 2019 tarihinde bitirilmesi gerekiyor.

MEDENİYET SEVİYESİ: OKÇULUK

Hazırlanan projeye göre kurulacak Beyoğlu Okçuluk Müzesi ile Türk okçuluğunun önemli bir medeniyet seviyesi olduğu hem kendimize hem dünyaya anlatılacak. Tematik bir kurgu içinde okçuluğa dair az bilinen konular açığa çıkarılacak. Sergiyi gezenlerin okçuluğu yeniden keşfetmesi sağlanacak.

“OKÇULUĞUN DİNİ ÖNEMİ”

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, müzede dünya okçuluğu içinde Türk okçuluğunun yeri; tarih öncesi, antik dönem, uzak doğu, batı ve Orta Asya Türklerinden örnekler verilerek anlatılacak. Müzede ok yapımı bölümü de olacak. Müzede savaşlarda okçular, ok atma müsabakaları canlandırmalarla anlatılacak. Müzenin “Okçuluğun dini ve kültürel önemi” bölümü de yer alacak. Bu bölümde hadisler ve divan edebiyatından örnekler verilecek. Okmeydanı ve okçular Tekkesi bölümü de bulunacak. Müze için 2017 yılında açılan ihale ile 75 bin TL'ye fikir projesi hazırlatılmıştı. 2018 yılında da uygulama projesi için 430 bin liralık ihale düzenlenmişti.

İBB'nin 2018 için hazırladığı ama yayınlamadığı STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'na göre İBB, Okçular Vakfı'na da bakım, onarım, tamirat, gezi ve proje desteği olarak 16.6 milyon TL'lik yardımda bulundu.