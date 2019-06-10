“Alevilerin kökünü kazıyacağız” diyen cihatçıya Reyhanlı’da kitlesel cenaze töreni!

2014’te IŞİD’e biat eden ve daha sonra cihatçı Ceyş’ul İzze komutanı olan Abdülbasit el-Sarut, Suriye ordusuyla girdiği çatışmada yaralanmasının ardından getirildiği Hatay’daki hastanede 8 Haziran’da öldü. Sendika.org’un haberine göre El-Sarut için Reyhanlı Tevhid Camii’nde kitlesel bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze daha sonra sonra tekbirlerle Suriye’ye gönderildi. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Suriyeli muhaliflerin komutanlarından birinin cenazesinin, konvoy şeklinde Suriye bayraklarıyla ve sloganlarla izinsiz gösteriye dönüştürülmesi kabul edilemez. Bu tür provokasyonlara açık eylemlere müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini rica ederim” ifadelerini kullandı. Çobanoğlu, soru üzerine “Tekrarına müsaade etmeyeceğiz” dedi. 2012’de ortaya çıkan görüntülerde El-Sarut’un “Alevilerin kökünü kazıyacağız” dediği ileri sürülmüştü.