Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi.