Oyuncu Sermiyan Midyat: Nev kafamıza sandalye attı

Midyat, "Faşizmin bu kadar ayyuka çıktığını görmek ne kötü" diyen Midyat, "Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi" ifadesini kullandı.

Midyat şu şekilde konuştu:

"Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya’nın “kum gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar KUM GİBİ"