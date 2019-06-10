İstanbul seçimi: Hangi partiler 23 Haziran'da seçime girecek, hangileri çekildi?

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31 Mart'tın ardından İstanbul sokaklarında farklı adayların zaferlerini ilan eden ilanlar asılmıştı

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın oylarının birbirine çok yakın olması, oy oranları az olan diğer partilerin 23 Haziran'daki seçimde tercihlerinin ne olacağının önemini artırıyor.

Tekrar sayımların ardından iki aday arasında son açıklanan fark 13 bin 729 olmuştu.

24'ü bağımsız 32 adayın yarıştığı seçimde İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adaylar ise 224 bin 37 oy aldı. Bu, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının 16 katına denk.

24 bağımsız adayın aldığı 14 bin 657 oy da iki aday arasındaki farktan daha büyük.

31 Mart'ta İmamoğlu ve Yıldırım dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan ve 1.000'in üzerinde oy alan diğer parti ve adayların 23 Haziran'da ne yapacağını inceledik.

1 - Saadet Partisi, Necdet Gökçınar, 103 bin 364 oy

İstanbul'da CHP ve AKP'nin ardından belediye başkanlığı seçiminde en çok oyu alan üçüncü parti olan Saadet, 31 Mart'taki adayları Necdet Gökçınar ile seçime katılacaklarını açıkladı.

https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1128277116997574657

2 - Demokratik Sol Parti, Muammer Aydın, 30 bin 884 oy

İBB Başkanlığı seçiminde dördüncü sırada yer alan Demokratik Sol Parti'nin adayı Muammer Aydın, 12 Mayıs günü adaylıktan çekildiğini açıkladı. Aydın, "İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur" dedi. DSP de Aydın yerine başka bir aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

https://twitter.com/AvMuammerAYDIN/status/1127535015712186368

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "DSP, her zaman hukukun üstünlüğü, demokrasinin yaşaması için mücadele etmiştir" demişti.

3 - Bağımsız Türkiye Partisi, Selim Kotil, 27 bin 87 oy

31 Mart'ta en çok oy alan beşinci aday olan BTP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul adayı Selim Kotil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 23 Haziran'da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

https://twitter.com/selimkotil34/status/1131146298449682433

4 - Demokrat Parti, Ersan Gökgöz, 22 bin 252 oy

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, YSK'nın İstanbul kararı hakkında "Bu defa da ülkemizde cüppeli darbe cereyan etmiştir" dedi, parti olarak kararı kınadıklarını açıkladı.

DP lideri Uysal, "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı almış bulunmaktayız" dedi.

https://twitter.com/dpgenelbaskani/status/1128001866279915523

5 - Vatan Partisi, Mustafa İlker Yücel, 15 bin 428 oy

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 23 Haziran'da yenilenecek seçime katılacaklarını açıkladı.

DHA

Doğu Perinçek ve Mustafa İlker Yücel (sağda)

Hem AKP hem CHP'yi eleştiren ve iki partinin Türkiye'yi çıkmaza soktuğunu belirten Perinçek, "Üretim Devrimine İstanbul'dan başlamaya hazırız. İstanbul'u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel'dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye'nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor" dedi.

6 - Türkiye Komünist Partisi, Zehra Güner Karaoğlu, 10 bin 349 oy

Türkiye Komünist Partisi, YSK kararının ardından yaptığı açıklamada 31 Mart'taki adayları Zehra Güner Karaoğlu'nun yeni seçimde aday olmayacağını açıkladı:

"Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz. Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır."

7 - Emekçi Hareket Partisi (Bağımsız), Özge Akman, 2 bin 430 oy

31 Mart'ta seçime girme yeterliliği bulunmadığı için bağımsız aday göstererek seçime giren Emekçi Hareket Partisi, adayları Özge Akman'ın yenilenen seçimde aday olmayacağını açıkladı:

"Seçim sürecinde sosyalist dünya görüşümüzle, rant - beton - para siyasetini savunanların karşısında partimiz adına aday gösterdiğimiz emek verenlerin adayı Özge Akman, yenilenen seçimlerde aday olmayacaktır. Partimiz hala adayların, rant - beton - para siyasetinden ve patronlarla el sıkışmaktan geri durmayacağı görüşündedir fakat bu seçimi normal bir seçim olarak ele almamaktadır. Bu seçim halkın iradesine el koymaya çalışanlarla halkın iradesine sahip çıkanlar arasında olacaktır."

https://twitter.com/OzgeAkman2019/status/1125495164947062784

8 - Çoğulcu Demokrasi Partisi (Bağımsız), Doğan Duman, 2 bin 23 oy

Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin kurduğu Çoğulcu Demokrasi Partisi, 23 Haziran'a katılımlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ÇDP İstanbul İl Başkanı Ahmet Antunok ise parti meclisinde konuyu görüştüklerini ve kesin olarak katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Seçime kazanmayacaklarını bilerek girdiklerini, amaçlarının Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin görünür olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Altunok, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının çok yakın olması nedeniyle alacakları oyun İstanbul'da kazananı belirleyebilecek bir oy olduğunu bildiklerini, fakat tabela partisi olmamak için her seçime katılma kararı aldıklarını aktardı.

9 - Türkiye Komünist Hareketi (Bağımsız), Aysel Tekerek, 1538 oy

Seçime girme yeterliliği bulunmadığı için bağımsız aday göstererek seçime giren Türkiye Komünist Hareketi, YSK kararını 12 Eylül darbesine benzetti ve İstanbul'da yenilenecek seçimin parçası olmayacaklarını açıkladı:

"12 Eylül faşist askeri darbesi ile YSK tarafından alınan kararın öz itibariyle hiçbir farkı yoktur. Ortada yeni bir darbe bulunmaktadır. 15 Temmuz gerici Amerikancı kanlı FETÖ darbesinden sonra ülkemiz şimdi de AKP darbesini görmüştür! (…) Türkiye Komünist Hareketi, böylesi bir tabloda, gayri-meşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır."

BBC

Böylece 14 Mayıs 2019 itibarıyla YSK kararına tepki göstererek seçime katılmayacağını açıklayan altı parti oldu: DSP, BTP, DP, TKP, EHP ve TKH. Dört partinin adaylarının 31 Mart'taki oyu ise 45 bin 201'di.

Seçime katılacağını açıklayan SP, VP ve ÇDP adayları ise 120 bin 815 oy almıştı.

Bu kararlar, seçimde kazananı belirleme potansiyeli taşıyor.