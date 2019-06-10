Amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer cinsel istismardan tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübünün başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Zorer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 16:56

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Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi.

Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden çocuğa, cinsel içerikli görüntüler gönderdi. Mağdur çocuğun ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Zorer, gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.

Araştırma sonucu Adnan Zorer'in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKP'den başvuru yapmıştı

Adnan Zorer, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

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