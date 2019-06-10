Amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer cinsel istismardan tutuklandı

Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi.

Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden çocuğa, cinsel içerikli görüntüler gönderdi. Mağdur çocuğun ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Zorer, gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.

Araştırma sonucu Adnan Zorer'in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKP'den başvuru yapmıştı

Adnan Zorer, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu yapmıştı.