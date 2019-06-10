MSB'den, Murat Alan'ın generallere yönelik "Eşek gibi saf tutacaklar" sözleri hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı'ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.