Ankaragücü tweet attı, Yavaş yanıt verdi: Hemen talimat veriyorum..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü'nün sosyal medyada yaptığı çağrıya yanıt vererek, "Hemen talimatı veriyorum" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 20:05

[Haber görseli]Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Selde üç yurttaş yaşamını yitirirken başkentte yollar göle döndü.

Ankaragücü'nün Twitter hesabından Mansur Yavaş'a bir çağrı yapılarak, taraftarın giriş çıkış yaptığı yolun sular altında kaldığı belirtilerek şöyle denildi: "Dün yağan yağmur sonrasında taraftarımızın giriş çıkış yaptığı yol sular altında kaldı. Sn Başkanım Mansur Yavaş sizden ricamız yeni Sezon başlamadan Eryaman Stadyumu etrafının bir an önce bitirilmesidir. Fazla vaktimiz yok bu konuda müjdeli haberlerinizi bekliyoruz."

Mansur Yavaş da bu çağrıya sessiz kalmayarak "Talimatı hemen veriyorum" yanıtını verdi.

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