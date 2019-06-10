Belediye avukatı kayyıma çalışmış

Cizre’de hem kaymakamlık, hem de seçimler öncesinde belediyede kayyımlık yapan Faik Arıcan, 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne sürerek, belediyeyi icraya verdi. Kaymakam Arıcan’ın faziyle birlikte 6 bin 825,32 TL alacağı olduğu ileri sürülen icra işlemlerini ise Cizre Belediyesi’nde tam zamanlı sözleşmeli avukat olan Ö.Y.’nin yaptığı ileri sürüldü. Avukat Ö.Y.’nin, Arıcan kayyım olduğu zaman belediyede işe başlatıldığı belirtildi. Arıcan’ın kayyım olduğu dönemde, Cizre Belediyesi’nin 2 yol ve Cumhuriyet Meydanı’nın da aralarında bulunduğu birçok mal varlığını Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına devrettiği ve belediyenin 220 milyon 793 bin TL borçandırıldığı da anlaşılmıştı.