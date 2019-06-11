İBB kendi kendine ihale verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendi şirketlerine verdiği ihalelere bir yenisi daha eklendi. Rekabet oluşmadığı için eleştiri konusu olan kurum içi ihaleler bu kez İBB'ye bağlı İSTGÜVEN ve UGETAM şirketleri arasında gerçekleşti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB ve birimlerindeki özel güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu iştirak şirketi İSTGÜVEN-İstanbul Güvenlik A.Ş, 19 Mart 2019 tarihinde özel güvenlik görevlilerine verilecek “Eğitici yetiştirme, protokol kuralları, diksiyon, etkili iletişim, davranış teknikleri ve öfke kontrolü eğitimi” için ihaleye çıktı. 9 bin 465 kişiye verilecek eğitim için açılan ihaleye tek bir teklif sunuldu. İhaleyi tek teklifin sahibi olan başka bir İBB şirketi İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri A.Ş (UGETAM) kazandı. İhalenin bedeli 1 milyon 180 bin 600 TL oldu. 12 ayı kapsayan iş için İBB şirketleri arasında 9 Nisan 2019 ile 8 Nisan 2020 tarihleri arasını kapsayan sözleşme imzalandı.

190 GRUBA BİRER GÜN EĞİTİM

Teknik şartnameye göre eğitimler üç ayrı konuda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “eğitici yetiştirme eğitimi” sadece 200 kişiye verilecek. 25'er kişiden oluşan 8 gruba toplam 40 gün eğitim verilecek. Her grup 5 gün eğitimden geçmiş olacak.

“Protokol kuralları, protokolden sorumlu kolluk kuvvetleri ile çalışma ve diksiyon eğitimini” özel güvenlik görevlilerinin tamamı yani 9 bin 465 kişi alacak. 50'şer kişiden oluşan 190 gruba, 190 gün eğitim verilecek. Yani her grup bir gün eğitimden geçecek.

‘Etkili iletişim, davranış teknikleri ve öfke kontrolü eğitimi'nden de 9 bin 465 özel güvenlik görevlisi geçecek. 50'şer kişiden oluşan 190 grup 190 gün eğitilecek. Bu eğitim de her gruba bir gün verilecek. Bütün gruplarda günlük eğitim süresi 6 saat.

REKABET YOK, FİYAT YÜKSEK

İBB’nin 2018 yılı hesaplarının incelenmesine ilişkin Denetim Komisyonu Raporu'nda İBB’nin yaptığı 408 ihalenin 64 tanesinin bağlı şirketler tarafından alındığı, ihalelerin parasal tutarının da 3 milyar 254 milyon 584 bin 654 lira olduğu tespit edilmişti. Denetim Komisyonu üyesi olarak görev yapan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 2018 yılında İBB'nin yaptırdığı her 100 TL’lik işin 33 TL’sinin iştirak şirketlerine gittiğine dikkat çekip “İştiraklerimiz bu ihalelerin neredeyse tamamına tek başlarına giriyor ve hiç rakipleri olmuyor. Doğal olarak bu ihalelerde rekabet oluşmuyor ve ihaleler yüksek fiyatlarla sonuçlanıyor” diyerek tepki göstermişti.