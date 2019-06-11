İsmi İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını için geçmişti...Didem Arslan Yılmaz’ı kim istemedi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde ortak bir canlı yayın gerçekleştirecek.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, İsmail Küçükkaya ismine karşı çıkması da olaya yeni bir boyut getirdi.

Bahçeli, ortak canlı yayın fikrini ilk dile getiren gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın seçilmesi gerektiğini vurguladı.

YILDIRIM’DAN O İSME VETO

Odatv'de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu cephesi, hem ilk dile getirenin o olması hem de iki erkek adayın karşısında bir kadın moderatörün bulunmasının daha iyi olacağı düşüncesiyle, Didem Arslan Yılmaz ismini önerdi.

AKP tarafı yayının Haliç Kongre Merkezi’nde olmasını önerirken, CHP Habertürk stüdyolarını tavsiye etti.

Habertürk’ün uyduya logosuz yayın verebileceği ve böylece tüm TV kanallarının o yayını kendi logolarıyla kullanabileceği bir format üzerinde fikir tartışması da yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Binali Yıldırım Didem Arslan Yılmaz’ın moderatör olmasını istemedi.

Yıldırım deneyimli televizyoncu Uğur Dündar’ın ismini önerdi.

Ama İmamoğlu’nun da onayladığı Uğur Dündar’ın bu teklifi kabul etmemesiyle birlikte; yeni isim arayışlarına geçildi.

Hatta meşhur gazetecilerin de olduğu kalabalık bir moderatör sistemi bile konuşuldu.

O listede Didem Arslan Yılmaz da, İsmail Küçükkaya da vardı.

Binali Yıldırım İsmail Küçükkaya’nın tek moderatör olmasını önerdi.

Sonunda; Ekrem İmamoğlu da İsmail Küçükkaya’nın yönetmesini uygun buldu.