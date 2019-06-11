Ekrem İmamoğlu dönemini inceleyen müfettiş AKP'li çıktı

İmamoğlu 23 Haziran seçimleri öncesinde hazırladığı paketleri ve İstanbul için çözüm önerilerini paylaştı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde kendi dönemiyle ilgili yapılan araştırmanın da doğru olduğunu belirtti.

Seçim öncesi Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma dosyaları İmamoğlu'nun lehine sonuçlanmış olanlar arşivden çıkarıldı ve bu kez farklı müfettişler tarafından yeniden inceleniyor. İmamoğlu bugün basına yansıyan iddiayı doğruladığı gibi yeni oluşturulan heyetin başına daha önce AKP'den vekil adayı olmuş bir ismin getirildiğini belirtti.

İmamoğlu şunları söyledi:

Beylikdüzü Belediyesi'ni inceleyeceksiniz. Ben yılda iki defa röntgen çektiren birisiyim. Benim ile ilgili kararlar verilmiştir. Yapılan işlem siyasidir. Oraya gönderilen kişi siyasidir. Seçime kadar yetişsin çabası içinde. Acele etmesin. 5 yıl inceleyebilirler.

Terör örgütlerine karşı tutum ve tavırda ben kendimi herkesten daha vatansever görüyorum. Başkaları da kendini öyle görebilir. Benimle ilgili terörle ilişkilendirilen sözler hadsizliktir, kınanması gerekir. Kötü söz söyleyene aittir.