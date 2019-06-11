Türkiye-İzlanda maçında fırça yasağı

İzlanda Futbol Federasyonu, Türkiye ile oynanacak EURO 2020 elemeleri maçı öncesi taraftarlara bulaşık fırçası yasağı getirdi.

İzlanda Futbol Federasyonu'nun güvenlik biriminin başındaki Vidir Reynisson kamu yayın organı RUV'a yaptığı açıklamada, taraftarların başkent Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'na bulaşık fırçasıyla girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, ırkçı olarak nitelendirilebilecek her şeye el koyacaklarını belirten Reynisson, stada bulaşık fırçası sokulması gibi bir eylemin İzlanda Futbol Federasyonu için sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İzlandalı yetkili "çok ciddi bir suç" olarak tanımladığı ırkçılığın, UEFA'nın yapacağı değerlendirmeye göre saha kapatmaya kadar varan cezaları beraberinde getirebileceğini hatırlattı.

İzlanda'ya giden Türkiye Milli Takımı kâfilesindeki futbolcu Emre Belözoğlu'na gazetecilerin arasına karışan bir kişi tarafından mikrofon tutar gibi bulaşık fırçası uzatılmış ve bu görüntüler yoğun tepkilere neden olmuştu.