Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın açıklamasına yanıt

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile birlikte katılacağı televizyon programına ilişkin, "Zihinlerinde hangi sorular varsa sorulması taraftarıyım. Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş." açıklamasına Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.