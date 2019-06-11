Yaz tatili olması gereken aylar onlar için ölüm ayları

Verilere göre çocuk iş cinayetleri mayıs ayında artmaya başlıyor. Yaz ayları çocuk işçiliğin de çocuk iş cinayetlerinin de en çok yaşandığı aylar. Özellikle tarım işçisi çocuklar ve sokakta çalışan çocuklar için çalışma yaşı giderek düşüyor, okul çağında dahi olmayan çocuklar çalıştırılıyor.



Tarım sektörü



Abdal’ın verdiği bilgiler özetle şöyle:



- Çocuk işçiler en çok Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde. Antalya, Adana, Hatay, Mersin gibi iller tarım sektörü sebebiyle, çocuk istihdamının yoğun olduğu iller arasında. Mülteci çocuk işçiler çoğunlukla eğitim ve diğer olanaklardan yoksun olan ve ailede yetişkinin olmaması ya da iş bulamaması sebebiyle ailenin geçimini sağlamak durumunda olan çocuk işçiler.



Ağır ve tehlikeli



- Tam tersi lanse ediliyor olsa da Türkiye’de çocuk işçilik azalmıyor, dahası çocuk işçi istihdamı giderek daha çok ağır ve tehlikeli işkollarına doğru kayıyor. Bakanlık verilerine göre 2010’dan bu yana dokuz yılda yapılan denetimlerde ancak 416 işyerinde çocuk işçi ihlali tespit edildi. Bu ihlaller için verilen toplam idari para cezası 571 bin TL.