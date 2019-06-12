Deniz Baykal canlı yayına çıkacak

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Halk TV'de canlı yayına katılacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba, 09:15

[Haber görseli]Deniz Baykal, 12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Halk TV’de, Serhan Asker’in konuğu olacak. Baykal, başta İstanbul seçimleri olmak üzere gündemi değerlendirecek.

NE OLMUŞTU ?

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmiş, bu damar açılarak stent takılmıştı. Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Deniz Baykal, Serhan Asker