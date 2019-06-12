Deniz Baykal canlı yayına çıkacak

Deniz Baykal, 12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Halk TV’de, Serhan Asker’in konuğu olacak. Baykal, başta İstanbul seçimleri olmak üzere gündemi değerlendirecek.
NE OLMUŞTU ?
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmiş, bu damar açılarak stent takılmıştı. Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü.