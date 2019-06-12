Okan Müderrisoğlu kimdir?

NTV'de dün akşam yayınlanan Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu özel programda soru soran gazetecilerden biri de Okan Müderrislioğlu'ydu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi mensubu Okan Müderrislioğlu, İmamoğlu'na soruları nedeniyle sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

İşte Okan Müderrislioğlu hakkında merak edilen bilgilerin bir kısmı...

OKAN MÜDERRİSLİOĞLU KİMDİR?

Sabah Gazetesi’nde köşe yazıları ile mesleki hayatını sürdüren Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi’dir.

Sakarya Adapazarı Eser İlkokulu, Atatürk Ortaoukulu ve Adapazarı Lisesinde eğitim görmüştür. Babası Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay’dır. Tayini nedeni ile Sakarya Adapazarına yerleşmiş ve Okan Müderrisoğlu bu nedenle ilköğretim ve Ortaeğitimini orada tamamlamıştır. 9 sene Adapazarında yaşamış ardından Ankara’ya yerleşmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.