Muammer Güler, Hrant Dink davasında ifade verdi! Güler'e o soru soruldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor

Eski İçişleri Bakanı ve eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Dink davasına tanık olarak ifade verdi.

İlk kez mahkemede tanıklık yapan Güler, kendilerine ne emniyet birimlerinden ne de Hrant Dink tarafından koruma talebinde bulunulmadığını belirterek

"Olsaydı gerekeni yapardık" dedi. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, cinayet öncesinde İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeyi sorması üzerine Muammer Güler, söz konusu görüşmenin cinayetten bir hafta önce yapılmadığını, çok önce yapıldığını belirterek "Bu görüşme ile ilgili kamuoyu yanıltılmıştır, herhangi bir tehdit, gözdağı, baskı yoktur. Bu görüşmenin Hrant Dink'in öldürülmesiyle bir ilgisi yoktur"

12 KİŞİ DİNLENECEK

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden beş, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’ndan iki personel ile birlikte, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay ile birlikte MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk da tanık olarak ifade verecek.