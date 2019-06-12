Karadeniz Teknik Üniversitesi 53 öğretim üyesi alacak

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen, Mühendislik, Tıp ve Edebiyat Fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek. Söz konusu açıklamanın ardından, akademisyen alımının detayları merak konusu oldu. İşte, KTÜ'ye akademisyen alımının detayları...



İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine 3'er, Tıp, Orman, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültelerine 2'şer, Mimarlık Fakültesi ile Maçka Meslek Yüksekokuluna ise 1'er doçent atanacak.

Ayrıca Mühendislik Fakültesinde 9, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde 5'er, Edebiyat ve Fen Fakültelerinde 3'er, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde 2, Orman, Sağlık Bilimleri ile Diş Hekimliği Fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 24 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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