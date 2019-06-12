Yıldırım'ın yer aldığı afiş kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kadıköy’deki vapur iskelesi girişine AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı afiş için “kaldırılması” yönünde karar verdi.

Oda Tv'nin haberine göre YSK kararında “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağı, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Kararı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından duyurmuştu. “Kampanya süresince kamu binaları ve kanunen görsel kullanımının yasak olduğu yerleri fütursuzca kullananlar hakkında şikayetlerimiz sonucu kararlar alınıyor. Uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız”sözleriyle duyurmuştu.

CHP’den de afişe tepkiler gelmişti.

Tepkilerin ardından Kadıköy’deki vapur iskelesi girişine asılan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı afiş kaldırıldı.

İşte o afişin öncesi ve sonrası: