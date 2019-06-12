Müşteriye kaba davranan pazarcının tezgahı kapatıldı

Alaplı Kapalı Pazaryeri'nde, Çarşamba günleri kurulan halk pazarında bir pazarcı esnafının kaba davrandığı kişi, Alaplı Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bunun üzerine Alaplı Belediye Encümeni, esnafa 4 hafta süreyle tezgah açmama cezası verdi. Bugün belediye encümeninin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri, kapalı pazar yerine giderek esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyerlerle çevirdi. Kapatılan alana cezanın müşteriye kaba davranılması nedeniyle verildiğini belirten bilgilendirme tabelası asıldı. Esnaf, bugün kurulan pazarda tezgahını açamadı.