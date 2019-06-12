Tunceli'den acı haber! 2 şehit, 2 yaralı

Tunceli'de, dün PKK'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK'li teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi.

Yaralı 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürüttüğü hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Tunceli’de terörist unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada yaralanan ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Uçkan ve Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, Elazığ’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Mustafa Uç'un haberine göre, Elazığ’a getirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Uçkan ve Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin Türk bayrağına sarılı naaşı havalimanında kalafata konuldu. Törende saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okudu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ve törene katılanlar şehitler için dua okudu ve dini vecibeleri yerine getirdi.

Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli 8.ci Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Jandarma Alay Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve Askeri ve mülki erkan katıldı.

Törenin ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Uçkan’nın naaşı memleketi Kütahya’ya, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin naaşı da memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tunceli'de PKK'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Tunceli'de Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle merkeze bağlı Pınar Köyü Vezgür Tepe bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Tunceli'de yapılacak törenin ardından uçakla Adana'ya gönderilecek.

ANNESİ VE BABASI VEFAT ETMİŞ

12 Nisan'da nikah kıyan ancak hala düğün yapmadığı öğrenilen Ökkeş Ede'nin anne ve babasının da daha önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Ökkeş Ede'nin cenazesi Osmaniye'de bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

"CAN VERMEYE HAZIRIZ"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, sosyal medya adresi Facebook'ta hain darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımda vatan için can vermeye hazır olduğunu yazdığı ortaya çıktı. Şehidin paylaşımı şöyle:

"Türk Silahlı kuvvetlerinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 15.07.2016 tarihinde devletimize ve milletimize karşı yapılan saldırıları hain,alçak ve bir o kadar da nefretle kınıyor aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, Türk askeri her daim aziz milleti ve devleti için el ele yılmadan terör, terör yandaşları ile mücadelede kararlılık içerisinde olacaktır. Milletimizin refahı, devletimizin bekası adına can vermeye her daim hazırız."

3 EYLÜL'DE DÜĞÜN YAPACAKTI

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin, 2012 yılında Alanya'da turizmde çalışmaya başladığı, Rusya ile yaşanan krizinin ardından da sınavlara girerek yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuş olduğu belirtildi. Her yaz izinlerinde Alanya'ya gelen Ökkeş Ede'nin, Osmaniye'de oturan annesini bu yıl 4 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi. 12 Nisan'da nişanlısıyla nikah masasına oturan Ökkeş Ede'nin, bu yıl 3 Eylül için düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.

Alanya'da oturan turizmci arkadaşıyla düğünden sonra balayı rezervasyonu yaptırmak için görüşen Ökkeş Ede'nin son görüşmesinde, "Şimdi göreve çıkıyorum. Salı akşamı döneceğim. Haber edersin kanka kolay gelsin" dediği kaydedildi.

SİMAV'A ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Üçkan'ın, operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.

Tunceli'de dün saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın acı haberi, bu sabah sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından Simav'a bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehit haberini alan çiftçi baba Mustafa Üçkan (50),anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28),gözyaşı döktü. Şehit ailesinin tek katlı evine, Türk bayrağı asıldı.

İki kardeşin küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi.

2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan'ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

BABASIYLA SON KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın (23) babası Mustafa Üçkan, oğluyla dün akşam üzeri telefonla görüştüğünü belirterek, "'Görevdeyim baba' dedi. 'Ne zaman döneceksin?' diye sordum. 'Gece döneceğim baba' diye cevap verdi. Bir daha görüşemedik" dedi.