Muammer Güler de bilmiyormuş

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, dönemin İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi Müdürü Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Gazi Günay ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Güler, “7 Şubat 2003 ile 1 Haziran 2010 arasında İstanbul valisi olarak görev yaptım. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu’na, diğer komisyonlara bilgi verdim” dedi. Hrant Dink’in Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen ile ilgili yaptığı haberin ardından 24 Şubat 2004’te İstanbul Valiliği’ne çağrılmasına ilişkin konuşan Muammer Güler, bu görüşmenin Dink cinayetinden 3 yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Güler, “Sabiha Gökçen yazısı üzerine infial oluştu. Basının ve değişik kurumların bu konuya ilişkin açıklamaları oldu. O görüşme cinayetten 2 yıl 10 ay 25 gün önce yapıldı. Ancak Hrant Dink, öldürülmeden bir hafta önce bunu gazetesinde yazdı. Bu yazının ardından sanki Hrant Dink öldürülmeden bir hafta önce valiliğe çağrılmış gibi kamuoyunda yanlış bir kanaat oluştu” dedi.



‘Hatırlamıyorum’



Görüşmenin Hrant Dink’ten bilgi almak ve kamuoyunun hassasiyetinin aktarılması için yapıldığını öne süren Güler, “Görüşmeyi yapan kişi valilikteki azınlıklardan sorumlu vali yardımcısı Ergun Güngör’dür. Bu görüşmede Dink’e yönelik herhangi bir baskı ve tehdit durumu söz konusu değildir. Aradan geçen zaman zarfında da Dink’in kendisinin bu görüşmeye dair bir beyanı olmamıştır. Cinayetin bizim yaptığımız görüşme ile bir illiyet bağı yoktur. Vali Yardımcısı Ergun Güngör, bana böyle bir görüşme talebi olduğunu ilettiğini hatırlıyorum. Başka detay hatırlamıyorum” diye konuştu.



‘Şahsıma bilgi verilmedi’



Hrant Dink’e ilişkin Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün 11 ay boyunca teknik takip yapıldığını belirten Güler, “Dinlemelerin yapıldığını biliyoruz. Benim bu yazıdan cinayet sonrasında bilgim oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 20’ye yakın yazı yazılmış ve bunlardan sadece bir tanesi İstanbul’a gelmiş. İstihbarat şube müdürü ve il emniyet müdürünün bilgisi olmamış. Şahsıma da bilgi verilmedi. Çok önemli olan konularda il valisine bilgi verilir” dedi. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu’nun, “Orhan Pamuk’un hedef olabileceği üzerine koruma kararı oluşturmuşsunuz. Dink ile ilgili koruma kararı gündemde miydi” sorusuna ise Güler, “Koruma ile ilgili emniyet birimlerinden bir teklif gelmedi. Trabzon’da Hrant Dink ile ilgili yürütülen soruşturmada da böyle bir talep yok. Kendisinden de gelmedi. Teklif ve bilgi gelseydi elbette gereği yapılırdı” şeklinde yanıt verdi.